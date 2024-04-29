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Московское «Динамо» сделало квалификационные предложения 15 хоккеистам

Московское «Динамо» сделало квалификационные предложения 15 хоккеистам
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15 хоккеистов московского «Динамо» получили квалификационные предложения от клуба. Об это сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

В списке указаны следующие игроки:

Вратари: Илья Коновалов, Константин Волков, Максим Еременко;

Защитники: Антон Малышев, Магомед Шараканов;

Нападающие: Владислав Михайлов, Павел Кудрявцев, Егор Брызгалов, Александр Кисаков, Андрей Никонов, Федор Филин, Антон Косолапов, Илья Панин, Тимофей Катков, Максим Муранов.

Напомним, в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги бело-голубые во втором раунде проиграли серию «Трактору» со счётом 4-0 и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате «Динамо» заняло первое место и выиграло Кубок Континента второй раз в истории.

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