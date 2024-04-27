Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков продолжит карьеру в другом клубе

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков покинет состав бело-голубых и продолжит карьеру в другом клубе. Об это сообщила пресс-служба в телеграм-канале команды.

«Важность этого игрока в последние два сезона трудно переоценить. Мало кому удается отыграть все матчи без исключения за период действия своего контракта. 152 встречи без замен — серьезный и значимый показатель. Куда более значимой являлась роль Олимпийского чемпиона в составе «Динамо», когда ряд ведущих игроков покинули стан бело-голубых. Опыт Ильи Андреевича помог целой россыпи игроков заявить о себе на высоком уровне, а обновленному коллективу доказать всем, что «Динамо» рано списали со счетов.

Каблуков забрасывал немного шайб, но каждая из них была ценна по-особенному. Наверняка, в день 1000-го матча нападающего в рамках выездного матча в Сочи, каждый из нас хотел выбежать на лед вместе с командой, чтобы разделить радость гола Ильи вместе с ним. Это был особенный момент.

Мы благодарим Илью Каблукова за открытость, страсть и стремление к победам. Это было отличное время!

Успехов в дальнейшем!» — написано в посте. Напомним, 36-летний нападающий выступал в составе московского «Динамо» с сезона-2022/2023. Всего за клуб он провёл 152 матча, в которых набрал 25 (10+15) очков.