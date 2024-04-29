Известный агент назвал ключевой фактор раннего вылета «Вашингтона» из плей-офф

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, что сыграло главную роль в раннем вылете «Вашингтон Кэпиталз» из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Какой, на ваш взгляд, ключевой фактор поражения «Вашингтона» в серии с «Рейнджерс»?

— Ключевой фактор, наверное, заключается в том, что «Вашингтон» находится на пороге перестройки, смены поколений, концепции комплектования и игры команды. Я думаю, что это ключевое. А «Рейнджерс» как раз на подъёме. Вчерашние первые, вторые номера драфта являются игроками основного состава — Лафреньер, Какко. Может быть, не в самых ведущих звеньях, но они растут, набираются опыта и вносят свой вклад, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.