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Известный агент объяснил, чего не хватило «Вашингтону» в серии плей-офф с «Рейнджерс»

Известный агент объяснил, чего не хватило «Вашингтону» в серии плей-офф с «Рейнджерс»
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о причинах вылета «Вашингтон Кэпиталз» из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Чего не хватило «Вашингтону», чтобы зацепиться за серию с «Рейнджерс»?
— Не хватило сил. Ни физических, ни моральных. Не хватило определённой юности и задора в составе. «Столичные» вообще сделали максимум на текущий момент, попав в плей-офф. Вспомните, в последнем матче решался вопрос, попадут ли они вообще в плей-офф или нет. Все эти факторы сыграли свою роль. Ну и плюс они наткнулись на одного из лучших вратарей современности — Игоря Шестёркина. Сама команда «Рейнджерс» очень хорошо контролировала шайбу, играла достаточно плотно и не давала шансов для бросков. Факторов много, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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