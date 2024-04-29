Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Колорадо» Тренин прокомментировал дебют Коваленко в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Тренин прокомментировал дебют Коваленко в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Яков Тренин высказался о дебюте форварда Николая Коваленко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я думаю, он был очень хорош. Крепыш. Пара хороших бросков и несколько удачных действий в обороне. В целом, умный игрок. Просто приятно за него болеть. Я не могу себе представить, насколько это сложно — дебютировать сразу в плей-офф. … Он выглядит определенно сильным духом. Не паниковал» — приводит слова Тренина Colorado Hockey Now.

Напомним, вчера, 28 апреля, Коваленко провёл свой первый матч в НХЛ в рамках серии плей-офф первого раунда с «Виннипег Джетс». Он был вызван из фарм-клуба «лавин» «Колорадо Иглз». Результативными действиями в дебютной встрече форвард не отметился.

Материалы по теме
Главный тренер «Колорадо» положительно оценил дебютный матч Николая Коваленко в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android