Главный тренер «Колорадо» положительно оценил дебютный матч Николая Коваленко в НХЛ

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил дебютный матч Николая Коваленко в НХЛ. Россиянин принял участие в четвёртом матче серии с «Виннипегом» (4:1).

«Недавним вечером Коваленко провёл действительно сильную игру в АХЛ. У него было время разобраться в подобной системе игры. Они играют так же, как и мы. У него было время усвоить это, потренироваться и привыкнуть к стилю игры в этой лиге.

Он играл важные матчи в плей-офф КХЛ. Нам понравилось то, что мы увидели. Нам бы хотелось взглянуть на него в регулярном сезоне, ведь он приехал к нам с травмой. Он конкурентоспособный парень. Вот почему мы позвонили ему. Мы считаем, что он хороший вариант, чтобы помочь нам в плей-офф. Мне понравились его минуты. Он мало играл, но был ответственным и берёг шайбу. Он играет в силовой хоккей и не боится этого момента. Он рад быть здесь», — цитирует Беднара Colorado Hockey Now.

Коваленко провёл на площадке 7 минут и 17 секунд, отметившись четырьмя силовыми приёмами.