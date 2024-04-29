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Главный тренер «Колорадо» положительно оценил дебютный матч Николая Коваленко в НХЛ

Главный тренер «Колорадо» положительно оценил дебютный матч Николая Коваленко в НХЛ
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил дебютный матч Николая Коваленко в НХЛ. Россиянин принял участие в четвёртом матче серии с «Виннипегом» (4:1).

«Недавним вечером Коваленко провёл действительно сильную игру в АХЛ. У него было время разобраться в подобной системе игры. Они играют так же, как и мы. У него было время усвоить это, потренироваться и привыкнуть к стилю игры в этой лиге.

Он играл важные матчи в плей-офф КХЛ. Нам понравилось то, что мы увидели. Нам бы хотелось взглянуть на него в регулярном сезоне, ведь он приехал к нам с травмой. Он конкурентоспособный парень. Вот почему мы позвонили ему. Мы считаем, что он хороший вариант, чтобы помочь нам в плей-офф. Мне понравились его минуты. Он мало играл, но был ответственным и берёг шайбу. Он играет в силовой хоккей и не боится этого момента. Он рад быть здесь», — цитирует Беднара Colorado Hockey Now.

Коваленко провёл на площадке 7 минут и 17 секунд, отметившись четырьмя силовыми приёмами.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Миттельштадт) – 08:10 (5x5)     1:1 Шмидт (Эпплтон, Стэнли) – 13:56 (5x5)     2:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 31:36 (5x4)     3:1 Макар – 35:03 (5x5)     4:1 Ничушкин (Лехконен, Маккиннон) – 39:36 (5x4)     5:1 Ничушкин – 59:47 (en)    
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