Главный тренер «Колорадо» положительно оценил дебютный матч Николая Коваленко в НХЛ

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил дебютный матч Николая Коваленко в НХЛ. Россиянин принял участие в четвёртом матче серии с «Виннипегом» (4:1).
«Недавним вечером Коваленко провёл действительно сильную игру в АХЛ. У него было время разобраться в подобной системе игры. Они играют так же, как и мы. У него было время усвоить это, потренироваться и привыкнуть к стилю игры в этой лиге.
Он играл важные матчи в плей-офф КХЛ. Нам понравилось то, что мы увидели. Нам бы хотелось взглянуть на него в регулярном сезоне, ведь он приехал к нам с травмой. Он конкурентоспособный парень. Вот почему мы позвонили ему. Мы считаем, что он хороший вариант, чтобы помочь нам в плей-офф. Мне понравились его минуты. Он мало играл, но был ответственным и берёг шайбу. Он играет в силовой хоккей и не боится этого момента. Он рад быть здесь», — цитирует Беднара Colorado Hockey Now.
Коваленко провёл на площадке 7 минут и 17 секунд, отметившись четырьмя силовыми приёмами.
- 29 апреля 2024
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:49
-
15:40
-
15:36
-
15:29
-
15:13
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
14:59
-
14:56
-
14:50
-
14:48
-
14:46
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:10
-
13:05
-
12:55
-
12:49
-
12:45
-
12:35
-
12:25
-
12:18
-
12:05
-
11:55
-
11:45
-
11:38
-
11:15