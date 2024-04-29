Трёхкратный чемпион мира назвал лучшего тренера прошедшего сезона КХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, кого считает лучшим тренером прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В этом сезоне очень много ребят достойно проявили себя, даже не хочется выделять одного игрока, это очень сложно. Из «Локомотива» с «Металлургом» много ярких хоккеистов, из «Динамо», «Авангарда». Хватает личностей, которые заслуживают внимания, которые хорошо прогрессируют, но кого-то выбирать не хочется.

Из тренеров, разумеется, выделяется Андрей Владимирович Разин. Он создал команду и сразу привёл её к чемпионству. Поэтому я бы с уверенностью назвал Разина тренером этого сезона, он проделал отличную работу», — приводит слова Терещенко Legalbet.