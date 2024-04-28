Чемпион мира оценил возвращение Сергачёва в состав «Тампы» после тяжёлой травмы

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказался о возвращение российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва в состав после тяжёлой травмы и операции.

«Возвращение Сергачёва положительно сказалось на игре «Тампы». Он хотел возвращения, работал, готовился. Умница, что успел восстановиться, набрал форму и смотрелся очень неплохо, передачу отдал.

Это придало команде сил, сегодня переиграли «Пантерз» по броскам. «Флорида» уже вряд ли отдаст, но насколько затянется эта серия, зависит от «Тампы», ее игры. Надеюсь, мы подольше будем наблюдать за этой серией, хочется посмотреть хороший хоккей», – приводит слова Терещенко Metaratings.