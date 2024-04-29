«Сиэтл» отправил в отставку главного тренера  Хэкстола

Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» принял решение отправить в отставку главного тренера Дэйва Хэкстола. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение со специалистом было рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Хэкстол возглавлял «Сиэтл» с первого же года существования команды. В сезоне-2022/2023, на второй год во главе клуба, Хэкстол сумел привести «Кракен» к 46 победам и 100 набранным очкам. В розыгрыше Кубка Стэнли «Кракен» в первом раунде выбили тогдашних чемпионов НХЛ «Колорадо Эвеланш», а во втором раунде уступил «Далласу» в седьмом матче серии.

В текущем сезоне «Сиэтл» не смог пробиться в плей-офф НХЛ, заняв 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда набрала 81 очко.