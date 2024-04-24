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Известный агент назвал две команды, ставшие для него главными разочарованиями сезона НХЛ

Известный агент назвал две команды, ставшие для него главными разочарованиями сезона НХЛ
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал две команды, ставшие для него главными разочарованиями сезона-2023/2024 НХЛ.

«Честно, ожидал большего от «Сиэтла». В том году команда играла в плей-офф, и я рассчитывал на какое-то поступательное движение. Но, к сожалению, этого не произошло. Но, зная генерального менеджера Рона Фрэнсиса, я предположу, что, наверное, существует какая-то логика положения команды на текущий момент.

Ещё «Коламбус». Команда, которая на бумаге всегда выглядит очень хорошо. И я не могу понять, какого катализатора не хватает «химии» этого коллектива, чтобы добиваться результатов. Очень сложно понять. Хотя и Паскаль Винсент — очень хороший тренер, но, если бы Бэбкок работал с этой командой, я не думаю, что «Блю Джекетс» были бы на последнем месте», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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