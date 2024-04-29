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«В «Торонто» не так легко заиграть». Ротенберг — об отъезде Гребёнкина

«В «Торонто» не так легко заиграть». Ротенберг — об отъезде Гребёнкина
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Главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение Никиты Гребёнкина подписать контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Хочу пожелать удачи Никите Гребёнкину в «Торонто». Это непростая организация, где не так легко заиграть, но Никита — талантливый парень, и я верю, что у него всё получится.

Мы работали вместе с Никитой в сборной, он здорово показал себя на Кубке Первого канала, помог нашей команде выиграть важный турнир. Могу сказать, что звено с Гребёнкиным, Воробьёвым и Толчинским на Кубке Первого канала было лучшим. Конечно, есть сожаление, что Никита не продолжит развиваться в России, но это его выбор, который нужно уважать.

Только вперёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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