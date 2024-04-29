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Форвард Никита Гребёнкин подписал контракт с «Торонто»

Форвард Никита Гребёнкин подписал контракт с «Торонто»
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Нападающий Никита Гребёнкин подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Контракт рассчитан на три сезона.

«Никита Гребёнкин подписал трехлетний контракт новичка с «Лифс». Он вступает в силу немедленно» — написал журналист Крис Джонстон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

27 апреля стало известно, что «Металлург» расторг контракт форвардом, так как тот принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Права на игрока в Континентальной хоккейной лиге остались у «Магнитки». Гребёнкин был выбран канадским клубом на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером.

Напомним, в прошедшем сезоне 20-летний хоккеист сыграл 90 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 46 очков.

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