Барков стал вторым действующим игроком, отметившимся необычным достижением в Кубке Стэнли

Этой ночью прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

Капитан хозяев Александр Барков отметился в этой встрече дублем и результативной передачей, причём первая из его шайб, заброшенная в меньшинстве, оказалась победной в матче. Этот результат помог 28-летнему финну стать вторым действующим игроком НХЛ после Янни Гурда (плей-офф-2021 с «Сиэтл Кракен»), которому удалось забить победный гол в меньшинстве в матче, ставшем решающим во всей серии.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в первом раунде Барков сыграл все пять игр, в которых набрал 5 (2+3) очка.

На данный момент, помимо «Флориды», во второй раунд плей-офф-2024 вышел также «Нью-Йорк Рейнджерс».