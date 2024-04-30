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«Флорида» выиграла больше всех серий плей-офф за последние три сезона

«Флорида» выиграла больше всех серий плей-офф за последние три сезона
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Этой ночью прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды», которая вышла во второй раунд Кубка Стэнли. Примечательно, что «Пантерз» выиграли пять серий плей-офф за последние три сезона, что является лучшим показателем среди всех команд лиги за этот период.

Напомним, в сезоне-2022/2023 южане дошли до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили «Вегас Голден Найтс».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент, помимо «Флориды», во второй раунд плей-офф-2024 вышел также «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Вераге (Барков, Миккола) – 20:45 (4x4)     2:0 Барков (Экблад, Форслинг) – 32:38 (4x5)     2:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 33:37 (5x5)     3:1 Барков (Ткачук, Вераге) – 51:06 (5x5)     4:1 Родригес (Стенлунд, Тарасенко) – 54:16 (5x5)     5:1 Вераге (Ткачук) – 56:03 (en)     6:1 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 58:50 (en)    
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