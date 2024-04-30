«Флорида» выиграла больше всех серий плей-офф за последние три сезона

Этой ночью прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1.
Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды», которая вышла во второй раунд Кубка Стэнли. Примечательно, что «Пантерз» выиграли пять серий плей-офф за последние три сезона, что является лучшим показателем среди всех команд лиги за этот период.
Напомним, в сезоне-2022/2023 южане дошли до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили «Вегас Голден Найтс».
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
На данный момент, помимо «Флориды», во второй раунд плей-офф-2024 вышел также «Нью-Йорк Рейнджерс».
- 30 апреля 2024
-
05:45
-
05:25
-
05:11
-
04:51
-
04:04
-
00:00
- 29 апреля 2024
-
23:46
-
23:30
-
23:21
-
22:56
-
22:10
-
22:00
-
21:50
-
21:42
-
21:27
-
21:12
-
21:00
-
20:42
-
20:30
-
20:09
-
19:35
-
19:08
-
18:49
-
18:40
-
18:17
-
17:59
-
17:34
-
17:00
-
16:44
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:49
-
15:40