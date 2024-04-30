«Флорида» выиграла больше всех серий плей-офф за последние три сезона

Этой ночью прошёл пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды», которая вышла во второй раунд Кубка Стэнли. Примечательно, что «Пантерз» выиграли пять серий плей-офф за последние три сезона, что является лучшим показателем среди всех команд лиги за этот период.

Напомним, в сезоне-2022/2023 южане дошли до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили «Вегас Голден Найтс».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

На данный момент, помимо «Флориды», во второй раунд плей-офф-2024 вышел также «Нью-Йорк Рейнджерс».