Главный тренер «Флориды»: счастлив за Бобровского, которому пришлось пройти через боль

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал победу своей команды в серии первого раунда плей-офф НХЛ над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-1). В сегодняшнем пятом матче «пантеры» разгромили своих соперников (6:1) и оформили выход в полуфинал Восточной конференции.
«Я по-настоящему счастлив за игроков, которым пришлось пройти через боль из-за отсутствия больших достижений. Два ключевых игрока в нашей игре — это Барков и Бобровский. Когда ты являешься либо голкипером номер один либо капитаном и серия развивается не в твою пользу, все начинают спрашивать именно с них. Они должны отвечать за это. Эти парни были хороши сегодня и во всей серии. Им пришлось пережить боль от прошлых неудач», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
В пяти сыгранных матчах текущего плей-офф 35-летний Бобровский отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 1,98.
На данный момент, помимо «Флориды», во второй раунд плей-офф-2024 вышел также «Нью-Йорк Рейнджерс».
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