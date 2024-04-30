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Бобровский прокомментировал победу «Флориды» над «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли

Бобровский прокомментировал победу «Флориды» над «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобовский прокомментировал победу своей команды в серии первого раунда плей-офф НХЛ над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-1). В сегодняшнем пятом матче «пантеры» разгромили своих соперников (6:1) и оформили выход в полуфинал Восточной конференции.

«Каждая серия отличается от предыдущей, и у нас особенная команда. Мы усердно работаем над нашей системой и каждый из нас внёс свой вклад.Мы все очень близки, по-настоящему обожаем друг друга», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В пяти сыгранных матчах текущего плей-офф 35-летний Бобровский отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 1,98.

На данный момент, помимо «Флориды», во второй раунд плей-офф-2024 вышел также «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Вераге (Барков, Миккола) – 20:45 (4x4)     2:0 Барков (Экблад, Форслинг) – 32:38 (4x5)     2:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 33:37 (5x5)     3:1 Барков (Ткачук, Вераге) – 51:06 (5x5)     4:1 Родригес (Стенлунд, Тарасенко) – 54:16 (5x5)     5:1 Вераге (Ткачук) – 56:03 (en)     6:1 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 58:50 (en)    
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