Бобровский прокомментировал победу «Флориды» над «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобовский прокомментировал победу своей команды в серии первого раунда плей-офф НХЛ над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-1). В сегодняшнем пятом матче «пантеры» разгромили своих соперников (6:1) и оформили выход в полуфинал Восточной конференции.

«Каждая серия отличается от предыдущей, и у нас особенная команда. Мы усердно работаем над нашей системой и каждый из нас внёс свой вклад.Мы все очень близки, по-настоящему обожаем друг друга», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В пяти сыгранных матчах текущего плей-офф 35-летний Бобровский отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 1,98.

На данный момент, помимо «Флориды», во второй раунд плей-офф-2024 вышел также «Нью-Йорк Рейнджерс».