Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии

В Парадайсе (США) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Даллас Старз» (2:4).

Шайбами в составе победителей отметились Евгений Дадонов, Уайатт Джонстон, Тай Делландреа и Роопе Хинц (в пустые ворота).

У хозяев отличились Майкл Амадио и Джек Айкел.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв записал в этой встрече на свой счёт результативную передачу.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, по итогам первых четырёх матчей противостояния счёт в серии стал 2-2. Пятая игра между «звёздами» и «рыцарями» пройдёт в ночь с 1 на 2 мая в Далласе.

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