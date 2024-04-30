Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии
Поделиться
В Парадайсе (США) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Даллас Старз» (2:4).
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
30 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Амадио (Макнэбб, Хауден) – 14:25 (5x5) 1:1 Дадонов (Сутер) – 17:52 (5x5) 2:1 Айкел (Маршессо, Барбашёв) – 23:08 (5x5) 2:2 Джонстон (Дюшейн, Сегин) – 29:44 (5x4) 2:3 Делландреа (Смит, Стил) – 38:34 (5x5) 2:4 Хинц – 58:38 (en)
Шайбами в составе победителей отметились Евгений Дадонов, Уайатт Джонстон, Тай Делландреа и Роопе Хинц (в пустые ворота).
У хозяев отличились Майкл Амадио и Джек Айкел.
Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв записал в этой встрече на свой счёт результативную передачу.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Таким образом, по итогам первых четырёх матчей противостояния счёт в серии стал 2-2. Пятая игра между «звёздами» и «рыцарями» пройдёт в ночь с 1 на 2 мая в Далласе.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 30 апреля 2024
-
08:41
-
08:25
-
08:22
-
08:10
-
08:05
-
08:05
-
07:32
-
07:27
-
07:14
-
06:59
-
06:41
-
06:38
-
06:19
-
05:58
-
05:45
-
05:25
-
05:11
-
04:51
-
04:04
-
00:00
- 29 апреля 2024
-
23:46
-
23:30
-
23:21
-
22:56
-
22:10
-
22:00
-
21:50
-
21:42
-
21:27
-
21:12
-
21:00
-
20:42
-
20:30
-
20:09
-
19:35