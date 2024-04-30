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Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии

Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии
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В Парадайсе (США) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Даллас Старз» (2:4).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
30 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Амадио (Макнэбб, Хауден) – 14:25 (5x5)     1:1 Дадонов (Сутер) – 17:52 (5x5)     2:1 Айкел (Маршессо, Барбашёв) – 23:08 (5x5)     2:2 Джонстон (Дюшейн, Сегин) – 29:44 (5x4)     2:3 Делландреа (Смит, Стил) – 38:34 (5x5)     2:4 Хинц – 58:38 (en)    

Шайбами в составе победителей отметились Евгений Дадонов, Уайатт Джонстон, Тай Делландреа и Роопе Хинц (в пустые ворота).

У хозяев отличились Майкл Амадио и Джек Айкел.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв записал в этой встрече на свой счёт результативную передачу.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, по итогам первых четырёх матчей противостояния счёт в серии стал 2-2. Пятая игра между «звёздами» и «рыцарями» пройдёт в ночь с 1 на 2 мая в Далласе.

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Дадонов забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф, поразив ворота «Вегаса»

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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