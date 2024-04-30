Дадонов забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф, поразив ворота «Вегаса»

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В эти минуты в Пэрэдайсе (США) проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Даллас Старз».

На данный момент идёт второй период, счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

Единственную к этому моменту шайбу в составе гостей забросил российский нападающий Евгений Дадонов, поразив ворота Логана Томпсона броском практически с отрицательного угла. Этот гол стал первым для 35-летнего форварда в нынешнем плей-офф.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы в исполнении россиянина:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, Дадонов вернулся в состав команды после восстановления от перелома нижней части тела лишь в самом конце регулярного чемпионата. До этого в общей сложности он пропустил два месяца.