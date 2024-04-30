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Дадонов забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф, поразив ворота «Вегаса»

Дадонов забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф, поразив ворота «Вегаса»
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В эти минуты в Пэрэдайсе (США) проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Даллас Старз».

На данный момент идёт второй период, счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
30 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Амадио (Макнэбб, Хауден) – 14:25 (5x5)     1:1 Дадонов (Сутер) – 17:52 (5x5)     2:1 Айкел (Маршессо, Барбашёв) – 23:08 (5x5)     2:2 Джонстон (Дюшейн, Сегин) – 29:44 (5x4)     2:3 Делландреа (Смит, Стил) – 38:34 (5x5)    

Единственную к этому моменту шайбу в составе гостей забросил российский нападающий Евгений Дадонов, поразив ворота Логана Томпсона броском практически с отрицательного угла. Этот гол стал первым для 35-летнего форварда в нынешнем плей-офф.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы в исполнении россиянина:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, Дадонов вернулся в состав команды после восстановления от перелома нижней части тела лишь в самом конце регулярного чемпионата. До этого в общей сложности он пропустил два месяца.

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