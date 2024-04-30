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«Сибирь» в связи с окончанием контрактов покинули четыре хоккеиста

30 апреля заканчиваются контракты у четырёх хоккеистов «Сибири», которые продолжат карьеру в других клубах — вратаря Антона Худобина, защитника Зията Пайгина, нападающих Артёма Михеева и Максима Марушева. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Мы благодарим за игру в нашей команде Антона Худобина, Зията Пайгина, Артёма Михеева и Максима Марушева. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Худобин пополнил состав «Сибири» по ходу регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Всего в прошедшей регулярке 37-летинй вратарь провёл пять матчей без побед с 90% отражённых бросков.

29-летний защитник Пайгин провёл 35 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. 28-летний Артём Михеев сыграл за новосибирский клуб 68 встреч, где набрал 19 (6+13) очков. На счету 25-летнего Марушева 13 матчей без набранных баллов.