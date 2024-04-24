Губернатор Новосибирской области высказался о ситуации с Гатиятулиным и «Сибирью»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил игру «Сибири» в сезоне-2023/2024 и высказался о ситуации тренера Анвара Гатиятулина, который предварительно согласился возглавить клуб, но потом передумал.

«Меня не устраивает результат команды в этом году. Проблемы есть в людях, игроках и команде. У нас был неприятный случай, когда один из кандидатов на личной встрече со мной подтвердил всё, ударили по рукам, потом он вдруг передумал. Как один опытный хоккеист сказал: «Очевидно, вам повезло, такой ненадёжный товарищ вам в клубе не нужен», — заявил Травников в интервью телеканалу ОТС.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что Анвар Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду. Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.

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