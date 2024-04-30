Журналист TSN назвал главного фаворита Кубка Стэнли-2024

Бывший вратарь НХЛ, а ныне журналист TSN Джейми Макленнан считает «Флоирду Пантерз» основным кандидатом на победу в Кубке Стэнли-2024.

«Пантерз» являются фаворитами Кубка Стэнли если посмотреть на то, как команда выстроена. У них абсолютно нет слабых мест», — сказал Макленнан в эфире TSN.

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Напомним, этой ночью «Флорида» разгромила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:1) в пятом матче серии первого раунда и оформила выход в полуфинал Восточной конференции, выиграв серию со счётом 4-1. Во втором раунде их соперником станет победитель противостояния «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Отметим, что в прошлом году «Пантерз» остановились в шаге от завоевания главного трофея НХЛ, уступив в финальной серии «Вегас Голден Найтс» (1-4).