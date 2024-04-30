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Журналист TSN назвал главного фаворита Кубка Стэнли-2024

Журналист TSN назвал главного фаворита Кубка Стэнли-2024
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Бывший вратарь НХЛ, а ныне журналист TSN Джейми Макленнан считает «Флоирду Пантерз» основным кандидатом на победу в Кубке Стэнли-2024.

«Пантерз» являются фаворитами Кубка Стэнли если посмотреть на то, как команда выстроена. У них абсолютно нет слабых мест», — сказал Макленнан в эфире TSN.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, этой ночью «Флорида» разгромила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:1) в пятом матче серии первого раунда и оформила выход в полуфинал Восточной конференции, выиграв серию со счётом 4-1. Во втором раунде их соперником станет победитель противостояния «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Отметим, что в прошлом году «Пантерз» остановились в шаге от завоевания главного трофея НХЛ, уступив в финальной серии «Вегас Голден Найтс» (1-4).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Вераге (Барков, Миккола) – 20:45 (4x4)     2:0 Барков (Экблад, Форслинг) – 32:38 (4x5)     2:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 33:37 (5x5)     3:1 Барков (Ткачук, Вераге) – 51:06 (5x5)     4:1 Родригес (Стенлунд, Тарасенко) – 54:16 (5x5)     5:1 Вераге (Ткачук) – 56:03 (en)     6:1 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 58:50 (en)    
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