«Мы сражались изо всех сил». Стивен Стэмкос — о вылете «Тампы» из Кубка Стэнли

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высказался о поражении в пятом мачте серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:6) и рассказал о вылете «молний» из плей-офф НХЛ.

«Хорошие команды находят выход, и мы, безусловно, делали это в прошлом. Мы должны отдать должное „Флориде“. Это действительно хорошая команда, играющая в глубокий хоккей.

Наш план на игру был забросить как можно больше шайб, закрывать вратаря и обеспечить движение, и мы это сделали. Просто всё пошло не так, как нам хотелось.

Когда вы играете в плей-офф, вам нужны отскоки, вам нужно большинство, вам нужно многое сделать правильно. Да, мы не были согласны с некоторыми моментами, которые серьёзно повлияли на исход встречи, но что есть, то есть. Мы сражались изо всех сил», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.

Напомним, 34-летний канадец до сих пор не договорился с клубом о новом контракте и может покинуть «Тампу» этим летом. Его нынешнее соглашение истекает в июне. Стэмкос выступает за «Лайтнинг» всю свою карьеру в НХЛ.