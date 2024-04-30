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Никита Кучеров на скамейке запасных сломал клюшку в конце игры с «Флоридой»

Российский нападающий «Тампы‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на скамейке запасных сломал клюшку в конце игры с «Флоридой Пантерз» (1:6).

Кучеров от досады дважды ударил по борту, после чего клюшка сломалась пополам.

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Напомним, в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды». «Пантеры» в следующем раунде сыграют с «Бостоном» или с «Торонто».

«Флорида» завершила регулярный чемпионат НХЛ на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 110 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке Востока, в активе команды 98 баллов.