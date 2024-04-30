«Флорида» вынесла «Тампу» из плей-офф НХЛ! Рекордный сезон Кучерова закончился провалом

«Тампа» два дня назад выиграла свой первый матч жизни, но ситуация такая, что их надо выиграть ещё три. Принципиальная вывеска полностью оправдывает себя: команды бьют друг друга, провоцируют.

За полдня до этого стало известно, что Сергей Бобровский стал одним из трёх номинантов на «Везину». Непонятно, даст ли эту российскому голкиперу дополнительный стимул, ведь для него это происходит не впервые.

Мэттью Ткачук в первом периоде искал себе жертву для провокации, остановил выбор на Никите Кучерове и Михаиле Сергачёве, но россияне не стали вступать в эти ментальные игры.

«Тампе» удалось открыть счёт в первом периоде, но тренерский штаб усмотрел помеху вратаря, и гол был отменён. Уже не первый успешный запрос в этой серии от «пантер».

Первую половину второго периода «Флорида» провела с большим зарядом: шли в активный форчекинг, накрывали соперника в чужой и средней зоне, запирали его. Но забили только раз – Картер Вераге со второй попытки переиграл Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Удаление у «пантер» на экваторе основного времени должно было сыграть на руку «Тампе», но Александр Барков был иного мнения, найдя момент в меньшинстве. Однако уже через минуту Виктор Хедман сократил отставание до одной шайбы могучим броском от синей линии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее «молнии» вновь забросили, но судья в поле сразу же отменил шайбу из-за помехи вратарю. Непонятно, что побудило Купера взять такой глупый запрос в момент, когда его команда переламывала ход встречи. Гол ожидаемо не засчитали, а «Тампа» получила две минуты страданий в меньшинстве.

В заключительном периоде «Флорида» завязала соперника, не давая ему ничего предпринять для камбэка. А параллельно с этим дубль удалось оформить Александру Баркову, который закопал шайбу на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Отставание в две шайбы «убило» весь оставшийся запал «молний», которые до сирены пропустили ещё трижды.

6:1 в матче, 4-1 в серии – «Флорида» уверенно выходит во второй раунд, впервые обыгрывая «Тампу» в плей-офф. Никита Кучеров во второй раз за карьеру не отметился голами в плей-офф. Что является самым удивительным, прошлый раз пришёлся также на рекордный регулярный чемпионат. В сезоне-2018/2019, когда Никита набрал 128 очков и побил рекорд Александра Могильного, он провёл три матча в серии с «Коламбусом», в которых сделал лишь две результативные передачи.

Можно сказать, что американские журналисты были правы, заявляя, что «Тампа» дойдёт лишь туда, куда её дотащит Кучеров». Так и получилось. Только в четвёртой игре форвард «Тампы» провёл матч, схожий с теми, что он выдавал в регулярке.