«Подсмотрел это у Игоря Ларионова». Разин — о Яковлеве на тренерском мостике «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о решении пригласить капитана «Магнитки» Егора Яковлева на тренерский мостик в финальной серии с «Локомотивом» (4-0). Напомним, защитник уральского клуба не играл из-за травмы.

«Я подсмотрел этот ход у Игоря Ларионова. В прошлом сезоне травмированный форвард Алексей Кручинин вышел на тренерский мостик «Торпедо» — посмотреть на хоккей под другим ракурсом. Честно говоря, я ещё по ходу сезона хотел сделать аналогичный ход — показать нашим ветеранам на деле, как и почему их взгляд на хоккей отличается от нашего взгляда с мостика. Просто времени не нашли. А тут идея сама постучалась. Когда стало ясно, что травма не позволит Егору играть дальше, а он при этом постоянно находился в раздевалке, что-то говорил ребятам, идея поставить его на мостик рядом с нами пришла сама собой. В новом сезоне он продолжит играть. Так что для него это была экскурсия», — цитирует Разина сайт КХЛ.

Напомним, на пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Яковлев не смог принять участия в финальной серии из-за травмы. Опытный защитник находился на скамейке запасных «Металлурга» в качестве одного из помощников главного тренера Андрея Разина. Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.