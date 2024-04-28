Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев опубликовал фотографию с Кубком Гагарина в кровати

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев опубликовал фотографию с Кубком Гагарина в кровати
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев опубликовал фотографию с Кубком Гагарина в кровати в своей соцсети. 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и стали обладателями Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. Яковлев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

«Доброе утро», — подписал фотографию Яковлев.

Фото: соцсети Яковлева

Напомним, на пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Яковлев не смог принять участие в финальной серии из-за травмы. Опытный защитник находился на скамейке запасных «Металлурга» в качестве одного из помощников главного тренера Андрея Разина. Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Егор Яковлев назвал главный парадоксальный момент в своих чемпионских титулах в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android