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Нападающий Валентин Пьянов покинул «Авангард» и продолжит карьеру в «Сибири»

Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Валентин Пьянов расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

32-летний форвард в прошлом сезоне сыграл 62 матча, в которых забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач.

Как стало известно «Чемпионату», нападающий продолжит карьеру в «Сибири». Напомним, Пьянов уже выступал за новосибирский клуб в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.

Всего за свою карьеру в КХЛ Валентин провёл 511 матчей, в которых записал на свой счёт 210 (83+127) результативных баллов.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.

«Сибирь» не попала в плей-офф, набрав 67 очков. Новосибирский клуб занял 10-е место в таблице Востока.