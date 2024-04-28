Как стало известно «Чемпионату», защитник Павел Коледов покинет «Салават Юлаев» и продолжит карьеру в «Авангарде». Контракт с омским клубом будет рассчитан сроком на два года.

29-летний защитник в прошедшем сезоне провёл за «Салават Юлаев» 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 очков — забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+9». В плей-офф на счету игрока обороны шесть матчей и одна результативная передача с показателем полезности «-2».

Всего в КХЛ Коледов провёл 596 матчей, в которых набрал 124 очка — забросил 38 шайб и отдал 86 результативных передач с показателем полезности «+46». Помимо «Салавата Юлаева», защитник выступал за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи».