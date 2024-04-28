Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Коледов покинет «Салават Юлаев» и продолжит карьеру в «Авангарде»

Павел Коледов покинет «Салават Юлаев» и продолжит карьеру в «Авангарде»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», защитник Павел Коледов покинет «Салават Юлаев» и продолжит карьеру в «Авангарде». Контракт с омским клубом будет рассчитан сроком на два года.

29-летний защитник в прошедшем сезоне провёл за «Салават Юлаев» 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 очков — забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+9». В плей-офф на счету игрока обороны шесть матчей и одна результативная передача с показателем полезности «-2».

Всего в КХЛ Коледов провёл 596 матчей, в которых набрал 124 очка — забросил 38 шайб и отдал 86 результативных передач с показателем полезности «+46». Помимо «Салавата Юлаева», защитник выступал за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи».

Материалы по теме
Останутся или сменят клубы? 10 главных неограниченно свободных агентов КХЛ
Останутся или сменят клубы? 10 главных неограниченно свободных агентов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android