«Трактор» продлил контракт с защитником Григорием Дроновым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Cоглашение с игроком обороны заключено на два года.

В сезоне-2023/2024 Дронов перешёл из «Металлурга» в «Трактор». За челябинский клуб 26-летний игрок в регулярке сыграл 23 матча, где набрал 6 (0+6) очков. В плей-офф на счету защитника 14 игр, где он записал на свой счёт 3 (1+2) очка. Всего в КХЛ Григорий Дронов провёл 374 матча, в которых забросил 29 шайб и отдал 73 результативные передачи, а также заблокировал 479 бросков и отметился 156 силовыми приёмами.

По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». В полуфинале Кубка Гагарина — 2024 «Трактор» проиграл «Локомотиву» (0-4). Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.