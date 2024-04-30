Хоккеисты Калинин, Антипин и Родевальд покинули «Трактор»

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Нападающие Джек Родевальд и Сергей Калинин, а также защитник Виктор Антипин покинули «Трактор» и продолжат карьеру в других клубах, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

33-летний Калинин выступал в Челябинске на протяжении четырёх сезонов, являясь капитаном команды. За «Трактор» нападающий сыграл 253 матча и набрал 94 (36+58) балла. Вместе с чёрно-белыми форвард дважды выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ (2022, 2024).

31-летний Антипин пополнил состав «Трактора» в прошедшее межсезонье. В регулярном чемпионате и плей-офф защитник сыграл в 69 встречах, забросил пять шайб и 15 раз ассистировал партнёрам. Вместе с чёрно-белыми Антипин дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, завоевав бронзовые награды.

30-летний Родевальд присоединился к команде по ходу прошедшего сезона, принял участие в 29 матчах и набрал 10 (4+6) очков. В составе «Трактора» нападающий стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ.

По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». В полуфинале Кубка Гагарина — 2024 «Трактор» проиграл «Локомотиву» (0-4). Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.