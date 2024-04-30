«Динамо» выразило слова благодарности Андрею Миронову, который покинул клуб

Московское «Динамо» выразило слова благодарности экс-капитану клуба Андрею Миронову, который покинул команду по окончании контракта.

«За время выступлений в составе бело-голубых Андрей побил множество рекордов, а в этом сезоне превзошёл достижение Сергея Вышедкевича по сыгранным матчам за клуб, а также стал лучшим защитником-ассистентом в истории «Динамо», превзойдя легендарного Василия Первухина.

Вклад многолетнего лидера команды как на льду, так и в раздевалке сложно переоценить. За эти годы было много взлётов и падений, радости побед и горечи поражений. Несмотря на все трудности, Миронов, болельщики и вся организация бело-голубых всегда проходила вместе. Теперь пути клуба и игрока расходятся.

Хоккейный клуб «Динамо» благодарит Андрея за прекрасные 11 лет в составе бело-голубых, честное отношение к своему делу, вклад в развитие клуба, а также за все пережитые эмоции. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, ранее стало известно, что защитник с большой долей вероятности пополнит состав «Спартака». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло первое место. В плей-офф бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору» в четырёх матчах. «Спартак» также дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где в шести матчах уступил «Металлургу».