Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан Динамо Андрей Миронов официально покинул команду спустя 11 лет в клубе

«Динамо» выразило слова благодарности Андрею Миронову, который покинул клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» выразило слова благодарности экс-капитану клуба Андрею Миронову, который покинул команду по окончании контракта.

«За время выступлений в составе бело-голубых Андрей побил множество рекордов, а в этом сезоне превзошёл достижение Сергея Вышедкевича по сыгранным матчам за клуб, а также стал лучшим защитником-ассистентом в истории «Динамо», превзойдя легендарного Василия Первухина.

Вклад многолетнего лидера команды как на льду, так и в раздевалке сложно переоценить. За эти годы было много взлётов и падений, радости побед и горечи поражений. Несмотря на все трудности, Миронов, болельщики и вся организация бело-голубых всегда проходила вместе. Теперь пути клуба и игрока расходятся.

Хоккейный клуб «Динамо» благодарит Андрея за прекрасные 11 лет в составе бело-голубых, честное отношение к своему делу, вклад в развитие клуба, а также за все пережитые эмоции. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, ранее стало известно, что защитник с большой долей вероятности пополнит состав «Спартака». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло первое место. В плей-офф бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору» в четырёх матчах. «Спартак» также дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где в шести матчах уступил «Металлургу».

Материалы по теме
Эксклюзив
В руководстве «Динамо» оценили вероятный переход своего капитана Миронова в «Спартак»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android