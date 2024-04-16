В руководстве «Динамо» оценили вероятный переход своего капитана Миронова в «Спартак»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин отреагировал на появившуюся информацию о возможном расставании с капитаном команды Андреем Мироновым. По информации СМИ, российский защитник, в межсезонье получающий статус неограниченно свободного агента, принял решение о переходе в «Спартак».

«Я не могу отвечать за него, потому что последний раз мы с ним разговаривали в пятницу. Несколько раз мы делали Андрею наши предложения по контракту. Во время последнего разговора в пятницу мы ещё раз подтвердили своё предложение. Он ответил, что будет думать. Окончательного отказа с его стороны пока не было.

Останется ли клуб обижен, если он действительно перейдёт в «Спартак»? Каждый человек ищет там, где ему будет лучше. Здесь только ему решать, где играть, а где не играть. Думаю, что для болельщиков это очень плохо. А может быть, и для него самого. Тут ведь вопрос в реакции болельщиков. Возможно, на данный момент он и сам не до конца понимает всю суть и как могут отреагировать болельщики», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.