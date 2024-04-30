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«Я был за пределами вратарской». Дюклер о незасчитанной шайбе «Тампы» в игре с «Флоридой»

«Я был за пределами вратарской». Дюклер о незасчитанной шайбе «Тампы» в игре с «Флоридой»
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Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Дюклер прокомментировал первую отменённую шайбу «молний» в пятой встрече первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1:6).

«Вы видели нашу реакцию. Это всего лишь один из тех моментов… это очень разочаровывает. Судья постоянно кричал мне. Я думал, что был за пределами вратарской. Смотря видео, я ясно вижу, что так и было. Это то, что есть, это субъективное решение», — цитирует Дюклера ESPN.

ВИДЕО

Напомним, две шайбы «Лайтнинг» были отменены в связи с контактом игроков «молний» с вратарём «пантер» Сергеем Бобровским.

Таким образом, «Тампа» проиграла серию со счётом 1-4 и завершила выступления в нынешнем сезоне.

«Флорида» завершила регулярный чемпионат НХЛ на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 110 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке Востока, в активе команды 98 баллов.

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Отменённые шайбы «Тампы» в пятой встрече серии Кубка Стэнли с «Флоридой»
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