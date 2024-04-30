«Бобровский обманул судей». Тренер «Тампы» обвинил русскую звезду после скандала в НХЛ

Рефери отменили два гола в матче года для «молний», а Купер после вылета раскритиковал работу судей и предложил надевать юбки на вратарей.

Решающий, пятый матч серии «Флорида» — «Тампа» ознаменовался ещё одним судейским скандалом. У «Лайтнинг» отменили сразу два гола. А главное — после этих эпизодов главный тренер «молний» Джон Купер обвинил… вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского!

Что же произошло?

Первый эпизод случился на 13-й минуте при счёте 0:0. Виктор Хедман нанёс бросок из слота, шайба заметалась на пятачке, а там расторопнее всех оказался Энтони Чирелли — 1:0. Этот гол был очень важен для «Тампы», уступавшей 1-3 в серии и не имевшей права на ошибку.

Тем не менее тренерский штаб «Флориды» взял запрос, судьи пересмотрели эпизод и решили: взятие ворот должно быть отменено. Всему причиной стал форвард «Тампы» Энтони Дюклер, который в момент гола находился в пределах вратарской и технически мешал Бобровскому.

Видео момента можно посмотреть с 1:07:

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

НХЛ позже объяснила решение судей. Здесь усмотрели помеху вратарю.

«Видеоповтор показал, что Энтони Дюклер из «Тампы» ухудшил способность Сергея Бобровского сыграть на своей позиции в воротах перед голом Энтони Чирелли. Решение было принято в соответствии с правилом 69.1, которое, в частности, гласит: «Голы должны быть отменены только в том случае, если: (1) атакующий игрок либо своей позицией, либо контактом ограничивает способность голкипера свободно перемещаться в пределах своей вратарской зоны или спасти ворота от гола», — говорится в заявлении лиги.

Технически Дюклер принимал участие в эпизоде и действительно коньком пребывал в пределах вратарской. В то же время кажется, что сам Сергей, пытаясь добраться до шайбы, заблокировал ногу нападающего «Тампы», не позволив тому выехать за синюю область. Однако, пожалуй, судьи приняли верное решение. Если присмотреться, заметно, что Бобровский пытался достать шайбу клюшкой и наткнулся на ногу Энтони, что, вероятно, помешало ему опередить Чирелли и выбить шайбу.

Помеха вратарю Фото: Кадр из видео

Дюклер остался разочарован решением судей. В этом эпизоде его держал защитник «Флориды» Густав Форслинг, помешав форварду «Тампы» выбраться из вратарской. Так что реакция понятна.

«Вы видели нашу реакцию. Это всего лишь один из тех моментов… это очень разочаровывает. Судья всё кричал мне в ухо. Я думал, что был за пределами вратарской. Смотря видео, я ясно вижу, что так и было. Что есть, то есть. Это субъективное решение», — сказал Дюклер.

Второй эпизод произошёл на 38-й минуте, когда «Тампа» уже «горела» — 1:2. В ходе атаке Михаил Сергачёв бросил от синей линии и забил, сравняв счёт. Тем не менее реф сразу показал: не засчитано. Перед голом уже пострадавший в этой встрече Чирелли забрался во вратарскую, после чего Сергачёв и забросил.

Видео момента можно посмотреть с 5:25:

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Здесь уже тренерский штаб «Тампы» взял запрос на видеопросмотр.

На повторах видно, что Чирелли действительно залез во вратарскую. При этом заметно, что он пытался откатиться подальше от эпизода, но защитник «пантер» Нико Миккола толкал его в синюю область. Да и сам Боб находился на границе зоны. Больше пикантности ситуации добавляет тот факт, что голкипер «Флориды» выронил клюшку.

Незасчитанный гол Михаила Сергачёва Фото: Кадр из видео

Позже НХЛ вновь выпустила заявление с объяснениями: «Видеоповтор подтвердил, что игрок «Тампы» Энтони Чирелли случайно коснулся вратаря Сергея Бобровского, что ухудшило его способность сыграть на своей позиции перед голом. Решение было принято в соответствии с правилом 69.1, в котором, в частности, говорится: «Голы должны быть отменены только в том случае, если: (1) атакующий игрок либо своей позицией, либо контактом ограничивает способность голкипера свободно перемещаться в пределах своей вратарской зоны или спасти ворота от гола».

Непонятно, был ли действительно контакт с Чирелли, из-за чего Боб потерял клюшку, или же Сергей решил немного «приукрасить». В любом случае судьи приняли решение отменить гол.

Иными словами, в этом матче произошло опровержение известного заблуждения. «Молнии» смогли дважды попасть в одно и то же место.

«Тампа» в итоге вместо счёта 2:2 получила удаление за задержку игры при 1:2 на табло.

Чирелли после встречи эмоционально отреагировал на отменённые голы: «Очевидно, это отстой. Но наша работа — выходить на лёд и продолжать бороться и пытаться забросить следующую шайбу. Когда вы думаете, что забили гол, а его отменяют, вы немного опускаете руки. Но это не имеет значения. Вы выходите на лёд и продолжаете играть».

У «Лайтнинг», однако, не вышло собраться после нескольких таких уколов. В третьем периоде «Тампа» пропустила четыре шайбы, две из которых залетели уже в пустые ворота, и в итоге проиграла серию 1-4, вылетев в первом раунде.

Главный тренер «молний» Джон Купер был очень эмоционален на послематчевой пресс-конференции. Его можно понять, особенно если учесть, что вторая отмена гола действительно была спорной.

«Это явно поворотный момент в игре. Если кто-то и будет говорить об этом матче, то он будет говорить о шайбах, которые у нас отняли», — заявил Купер о первом отменённом голе.

Главный тренер жёстко прошёлся и по Бобровскому, и по правилам в НХЛ.

«Должен отдать должное их голкиперу. Он полностью бросил играть в этот момент. Он не видел шайбу, дёргался, и, возможно, там был совершенно случайный контакт. Но теперь наша очередь оспорить это, поскольку на судей повлияла реакция со стороны вратаря. Боб всё сделал правильно. Он обманул их. Пусть будет так. Но мы должны оспорить это.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

В этой лиге голы имеют первостепенное значение. Всё, что мы сделали, — это установили правила, позволяющие забивать больше голов. Каждый год кажется, что мы корректируем некоторые вещи, чтобы забрасывать больше. Это здорово. Но есть решения судей. Слова заставили отменить гол, такое должно быть невероятно вопиюще. Таков стандарт.

Разве борьба перед воротами больше не разрешена? Это часть игры каждого хоккеиста. Толкания, которые там происходят, расценивают по тюремным правилам в плей-офф. Но эти тюремные законы не распространяются на вратарей? Тогда мы могли бы надеть на них юбки, если так будет и дальше. Им тоже приходится преодолевать трудности. Перед воротами идёт настоящая война. Я думаю, мы освобождаем вратарей от ответственности. Да и защитных щитков у них гораздо больше, чем у всех остальных.

Я не верю, что эти решения судей стоили «Лайтнинг» серии, но они действительно изменили динамику игры. Это всего лишь моё мнение, я чувствовал, что это немного несправедливо. Как можно позволять этому ускользнуть в плей-офф?» — высказался Купер.

Вопросы у главного тренера «Тампы» действительно могут быть. Пожалуй, НХЛ и правда стоит обратить внимание на эти эпизоды и поработать над правилами. Такие моменты могут стоить командам всей серии — а то и всего плей-офф.

Но всё же в этой серии «Флорида» смотрелась куда лучше «Тампы», а Бобровский не раз демонстрировал чудеса в рамке ворот. Так что «Пантерз» вполне заслуженно прошли в следующий раунд.