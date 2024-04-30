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ХК «Сочи» объявил об окончании аренды Матвея Мичкова, форвард вернулся в СКА

ХК «Сочи» объявил об окончании аренды Матвея Мичкова, форвард вернулся в СКА
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ХК «Сочи» объявил об окончании аренды нападающего Матвея Мичкова и Александра Перевалова.

«Закончился срок арендных договоров «Сочи» с клубами СКА и «Локомотив», согласно которым за наш клуб выступали нападающие Матвей Мичков и Александр Перевалов. Игроки возвращаются в расположение своих клубов. В минувшем сезоне Мичков принял участие в 47 матчах чемпионата КХЛ и набрал 41 (19+22) очко, став вторым бомбардиром команды. У Перевалова 11 игр и 2 (0+2) очка. Благодарим Матвея и Александра за игру и яркие эмоции, желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Также по окончании контрактов команду покинули нападающие Артём Николаев и Джереми Бракко. Николаев выступал за «леопардов» на протяжении трёх сезонов, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 24 матчах и набрал 3 (1+2) очка. Бракко пополнил состав по ходу минувшего сезона, принял участие в 33 встречах и набрал 15 (8+7) очков.

Напомним, «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.

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