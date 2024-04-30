Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК «Сочи» объявил об уходе тренерского штаба

ХК «Сочи» объявил об уходе тренерского штаба
Комментарии

Хоккейный клуб «Сочи» объявил об уходе тренерского штаба команды.

30 апреля истёк срок действия контракта главного тренера команды Дмитрия Кокорева. Специалист возглавил «Сочи» в январе 2023 года. Также завершился срок действия контракта ассистента главного тренера Александра Гольца. По собственному желанию клуб покидает тренер по физподготовке Николай Пронин.

Напомним, «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Дмитрий Кокорев войдёт в тренерский штаб Павла Десяткова в «Витязе», где будет помощником главного тренера вместе с Павлом Зубовым.

Главные новости дня

Материалы по теме
Эксклюзив
Стали известны помощники Павла Десяткова, который в ближайшее время возглавит «Витязь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android