ХК «Сочи» объявил об уходе тренерского штаба

Хоккейный клуб «Сочи» объявил об уходе тренерского штаба команды.

30 апреля истёк срок действия контракта главного тренера команды Дмитрия Кокорева. Специалист возглавил «Сочи» в январе 2023 года. Также завершился срок действия контракта ассистента главного тренера Александра Гольца. По собственному желанию клуб покидает тренер по физподготовке Николай Пронин.

Напомним, «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Дмитрий Кокорев войдёт в тренерский штаб Павла Десяткова в «Витязе», где будет помощником главного тренера вместе с Павлом Зубовым.

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