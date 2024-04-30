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«Ладу» покинули двое нападающих и защитник

«Ладу» покинули двое нападающих и защитник
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«Лада» расторгла контракт с защитником Артёмом Онишко по обоюдному согласию сторон. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, нападающие Алексей Васильков и Донат Стальнов покидают «Ладу» и возвращаются в ХК «Сочи» в связи с окончанием срока аренды.

К «Ладе» Васильков присоединился уже в ходе сезона-2023/2024. В общей сложности 19-летний форвард провёл 27 матчей и отметился одной заброшенной шайбой. Также форвард сыграл девять встреч в МХЛ за «Ладью», в которых набрал семь очков — забросил шесть шайб и отдал одну результативную передачу.

Для Стальнова минувший сезон был в «Ладе» вторым – ранее он выступал за тольяттинцев ещё в сезоне-2021/2022, когда команда играла в ВХЛ. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 41 матче и заработал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+4».

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