«Когда Кучеров был в тени, о нём никто не писал». Дементьев о внимании к игрокам в России

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что отечественная пресса не уделяет должного внимания некоторым российским игрокам НХЛ.

— Непривычно понимать, что Овечкин уже вылетел, а Ничушкин — лучший снайпер плей-офф.

— На мой взгляд, ничего удивительного нет. Здесь больше вопрос именно к нашим средствам массовой информации, журналистам. Потому что в НХЛ играют 65+ россиян, а мы максимум говорим о пятерых-десятерых. А где остальные 50? Почему о них так мало информации, мало внимания к ним?

— Наверное, когда кто-то проявляет себя, на него обращают внимание.

— Вот когда они проявят себя, то там уже и журналисты не нужны будут. Посмотрите на Кучерова. Когда Никита был в тени, о нём никто не писал. Когда он стал звездой, сразу начали говорить о том, что «ему нужен пиар для раскрутки». А оказывается, журналисты сейчас кусают локти, не получая интервью этого парня, по одной простой причине — потому что когда-то его не замечали, не обращали внимания на него.

— В ситуации с Кучеровым и ЦСКА проявил себя не лучшим образом. Много кто недоглядел.

— Обычная история, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.