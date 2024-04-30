Проклятие Кучерова. Его феноменальный сезон опять пошёл насмарку из-за команды Бобровского

Никита Кучеров провёл просто выдающуюся регулярку. Нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата, «привезя» Коннору Макдэвиду аж 12 очков отставания. Куч побил массу достижений, главным из которых, конечно же, оказался рекорд по количеству очков для российских хоккеистов за сезон.

Но в плей-офф Никита потерпел неудачу уже в первом раунде. Его «Тампа» ничего толком не смогла противопоставить Сергею Бобровскому и его «Флориде».

А теперь главный поворот: сейчас я пишу не про текущий сезон, а про кампанию-2018/2019. Да, спустя пять лет история повторяется. Хотя детали всё-таки отличаются. В этот раз «Тампа» изначально не считалась фаворитом. Да и Боб играет уже не в слабом «Коламбусе», а в стане финалиста прошлого Кубка Стэнли – «Флориды».

Тем не менее это всё равно удивительная история. Дважды в карьере, едва став лучшим игроком сезона (даже если Кучу не вручат «Харт», это именно так), Никита «отлетает» в плей-офф от команды Бобровского.

Появляется закономерный вопрос: почему так выходит? Совпадение? Случайность? Проклятие? Персонально неудобный соперник?

Сложно сказать точно.

Да и сейчас, пожалуй, мало кто удивился вылету «Тампы». Это прискорбный результат для Кучерова, который провёл один из лучших сезонов для отдельного хоккеиста НХЛ за последние лет 30-40 — уж точно. Всё-таки хотелось бы посмотреть на его подвиги подольше. Особенно когда Макдэвид и Маккиннон справляются значительно лучше.

А вот пять лет назад вылет «Лайтнинг» стал настоящей сенсацией. «Молнии» набрали 128 очков в регулярном чемпионате (для сравнения: у чемпиона регулярки-2024 «Рейнджерс» 114 очков; на данный момент это в целом пятый результат в истории НХЛ) и рвали всех подряд. Им попался «Коламбус Сладкая Булочка», который едва заполз в плей-офф. Однако «синие жакеты» навязали такую борьбу мощнейшей «Тампе»! «Коламбус» «вынес» чемпиона регулярки в четырёх матчах, что стало одной из главных сенсаций в истории. «Блю Джекетс» в ходе серии даже одержали две крупные победы – 5:1 и 7:3.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

Бобровский пропустил всего восемь шайб, особенно хорошо показав себя во второй и третьей встречах (95,8% и 96,8% отражённых бросков). И хоть уже во втором раунде «Коламбус» вылетел в шести матчах от «Бостона», тот плей-офф до сих пор остаётся лучшим в карьере Сергея в плане личной статистики. 92,5% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,41 не удалось превзойти даже в прошлом вице-чемпионском сезоне.

Кучеров же в той серии провалился. Нападающий набрал всего два очка (оба — за ассисты в последнем матче) и заработал показатель полезности «-4» и 19 минут штрафа. Во второй встрече Никита и вовсе повёл себя совершенно неспортивно. В одном из эпизодов он сначала ударил защитника «Блю Джекетс» Маркуса Нутиваара по ногам клюшкой, из-за чего финн упал на колени, а через секунду применил против него грубейший силовой приём, впечатав голову соперника в борт. Итог: дисквалификация на один матч.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Однако уже в следующем сезоне Куч собрался и провёл лучший плей-офф в карьере, наконец добравшись до Кубка Стэнли. Неужели теперь мы знаем, кто станет чемпионом в следующем году?

Впрочем, в нынешнем сезоне и правда ситуация другая. Монструозный Кучеров в регулярке – это единственное, что объединяло «Тампу»-2019 и «Тампу»-2024. В остальном же мы пытаемся сравнить команду, выходящую на свой пиковый уровень и готовую к большим победам, с командой, которая выжала всё из себя в нынешнем виде и нуждается в перестройке. И если пять лет назад Кучеров провалил плей-офф, то сейчас он стал лучшим бомбардиром «молний» в этих пяти матчах, пусть даже не забил ни одного гола.

Так что сейчас Бобровскому было несравнимо легче испортить Кучерову рекордный сезон.