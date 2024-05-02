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Даллас Старз – Вегас Голден Найтс 3:2, как сыграли, победил Даллас Старз, результат матча плей-офф НХЛ 2 мая

Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и выйти вперёд в серии
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Завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Ханифин, Айкел) – 04:00 (5x4)     1:1 Дадонов (Стэнковен, Джонстон) – 05:02 (5x5)     2:1 Дюшейн (Джонстон, Сегин) – 08:04 (5x4)     2:2 Каррье (Барбашёв, Макнэбб) – 12:31 (5x5)     3:2 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 36:32 (5x4)    

Шайбами в составе победителей отметились российский форвард Евгений Дадонов, Мэтт Дюшейн и Джейсон Робертсон. У гостей отличились Марк Стоун и Уильям Каррье. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв записал в этой встрече на свой счёт результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, по итогам первых пяти матчей противостояния счёт в серии стал 3-2 в пользу «Далласа». Шестая игра между «рыцарями» и «звёздами» пройдёт 4 мая в Парадайсе (США).

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