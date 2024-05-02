Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» и выйти вперёд в серии

Завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2.
Шайбами в составе победителей отметились российский форвард Евгений Дадонов, Мэтт Дюшейн и Джейсон Робертсон. У гостей отличились Марк Стоун и Уильям Каррье. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв записал в этой встрече на свой счёт результативную передачу.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, по итогам первых пяти матчей противостояния счёт в серии стал 3-2 в пользу «Далласа». Шестая игра между «рыцарями» и «звёздами» пройдёт 4 мая в Парадайсе (США).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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