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«Лос-Анджелес» не может выиграть серию плей-офф 10 лет подряд после чемпионства

«Лос-Анджелес» не может выиграть серию плей-офф 10 лет подряд после чемпионства
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В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). Эта победа принесла «нефтяникам» итоговый успех в серии (4-1) и выход во второй раунд плей-офф.

«Лос-Анджелес» проиграл пять подряд серий плей-офф НХЛ. Последний раз «Кингз» выигрывали серию плей-офф в 2014 году, когда команда стала обладателем Кубка Стэнли. Этот сезон стал уже третьим подряд, в котором «Эдмонтон» выбивает «Лос-Анджелес» из розыгрыша Кубка Стэнли. В плей-офф 2022 года «Кингз» уступили «Ойлерз» в серии из семи матчей. В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» сумел выиграть у «Эдмонтона» лишь два матча серии.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» занял седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Кулак, Ньюджент-Хопкинс) – 10:16 (5x5)     1:1 Лаферрье (Гавриков, Рой) – 19:29 (5x5)     1:2 Лизотт (Арвидссон, Энглунд) – 23:07 (5x5)     2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 27:46 (5x4)     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 32:21 (5x5)     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:05 (5x5)     4:3 Кемпе (Рой, Фиала) – 57:40 (6x5)    
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