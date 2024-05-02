«Лос-Анджелес» не может выиграть серию плей-офф 10 лет подряд после чемпионства

В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). Эта победа принесла «нефтяникам» итоговый успех в серии (4-1) и выход во второй раунд плей-офф.
«Лос-Анджелес» проиграл пять подряд серий плей-офф НХЛ. Последний раз «Кингз» выигрывали серию плей-офф в 2014 году, когда команда стала обладателем Кубка Стэнли. Этот сезон стал уже третьим подряд, в котором «Эдмонтон» выбивает «Лос-Анджелес» из розыгрыша Кубка Стэнли. В плей-офф 2022 года «Кингз» уступили «Ойлерз» в серии из семи матчей. В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» сумел выиграть у «Эдмонтона» лишь два матча серии.
По итогам прошедшего регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» занял седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ.
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