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Михаил Кравец официально назначен главным тренером «Куньлуня»

Михаил Кравец официально назначен главным тренером «Куньлуня»
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Михаил Кравец назначен главным тренером «Куньлуня», сообщает пресс-служба китайского клуба. Со специалистом подписан контракт по схеме 1+1.

Кравец начинал прошедший сезон в качестве главного тренера «Авангарда», с которым провёл весь регулярный чемпионат. Омский клуб завершил регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф «Авангард» в пяти матчах обыграл «Ладу» в первом раунде.

После поражения омского клуба от «Локомотива» (0:7) Михаила Кравца на посту главного тренера сменил Сергей Звягин. Серия второго раунда между «Локомотивом» и «Авангардом» завершилась победой ярославцев в семи матчах. По ходу серии железнодорожники вели со счётом 3-1, а омский клуб поменял главного тренера.

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