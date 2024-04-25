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«Миннесота» поздравила нападающего «Металлурга» Юрова с победой в Кубке Гагарина

«Миннесота» поздравила нападающего «Металлурга» Юрова с победой в Кубке Гагарина
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«Миннесота Уайлд» поздравила нападающего «Металлурга» Данилу Юрова с победой в Кубке Гагарина.

«Высшая награда. Поздравляем Данилу с замечательным сезоном» — написала пресс-служба «Миннесоты» в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: «Миннесота»

Напомним, в 2022 году Юров был выбран на драфте НХЛ клубом «Миннесота Уайлд» в первом раунде под общим 24-м номером.

В прошедшей регулярке Юров принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга», в которых отметился 49 (21+28) результативными действиями. В плей-офф 20-летний нападающий провёл 24 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

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