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Морозов принял квалификационное предложение «Сибири» и продлил контракт с клубом

Морозов принял квалификационное предложение «Сибири» и продлил контракт с клубом
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Российский хоккеист Илья Морозов остаётся в «Сибири», сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Отмечается, что 25-летний защитник принял квалификационное предложение и подписал контракт сроком на два года.

В прошлом сезоне Илья провёл 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 9 (5+4) очков и заблокировал 146 бросков соперника (лучший показатель в команде). В плей-офф новосибирская команда участия не принимала.

В общей сложности в КХЛ Илья провёл 372 матча (из них 14 – в плей-офф), забросив 21 шайбу и отдав 34 результативные передачи.

Напомним, что в КХЛ 1 мая открылся рынок свободных агентов. Все переходы и тренерские назначения двух первых дней его работы собраны в трансферном лайве «Чемпионата».

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