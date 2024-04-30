«Динамо» потеряло капитана, «Салават» продлил звёзд! Открытие рынка трансферов КХЛ. LIVE

1 мая в КХЛ открывается трансферный рынок. С наступлением этого дня клубы лиги будут официально объявлять о подписаниях свободных агентов и обменах. Практика показывает, что именно в первые дни мая совершается большинство сделок, которые формируют составы команд на новый сезон.

«Чемпионат» традиционно начинает следить за открытием трансферного окна КХЛ в режиме онлайн-трансляции.

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