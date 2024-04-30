«Динамо» потеряло капитана, «Салават» продлил звёзд! Открытие рынка трансферов КХЛ. LIVE

1 мая в КХЛ открывается трансферный рынок. С наступлением этого дня клубы лиги будут официально объявлять о подписаниях свободных агентов и обменах. Практика показывает, что именно в первые дни мая совершается большинство сделок, которые формируют составы команд на новый сезон.
«Чемпионат» традиционно начинает следить за открытием трансферного окна КХЛ в режиме онлайн-трансляции.
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«Ак Барс» заключил контракт с 22-летним нападающим Семёном Тереховым. Новый контракт с форвардом рассчитан на один год.
Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова, заявил, что хоккеист покинет казанский клуб.
«Вячеслав Войнов в следующем сезоне будет выступать в другой команде», — сообщил Романов корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Егор Коршков подпишет двухлетний контракт с «Ак Барсом». В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Ни для кого не секрет, что большие изменения ждут ЦСКА. У армейцев уже сменился весь тренерский штаб, Илья Воробьёв ещё комплектует новую команду помощников, а тем временем красно-синие объявляют о расставании с прошлыми лидерами. Ещё неделю назад на итоговой пресс-конференции президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что команду покинут Даррен Диц, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Антон Слепышев и Андрей Светлаков. Ну а голкипер Иван Федотов уже успел в этом сезоне сыграть за «Филадельфию», а также подписать с «Флайерз» новый контракт.
Чемпионы КХЛ тоже уже работают на перспективу. Несколько дней назад контракты с «Металлургом» продлили вратарь Никита Подскребалин, защитник Артём Минулин и форвард Даниил Вовченко. А вот Никита Гребёнкин уже уехал в «Торонто», где может дебютировать уже в нынешнем плей-офф.
«Сибирь» сегодня назвала фамилии хоккеистов, которые покидают клуб в связи с истечением контрактов. Это вратарь Антон Худобин, защитник Зият Пайгин, а также форварды Максим Марушев и Артём Михеев. Чуть ранее новосибирцы объявили о продолжении сотрудничества с нападающими Павлом Гоголевым и Георгием Белоусовым.
Несколько часов назад «Авангард» объявил о расторжении контракта с форвардом Валентином Пьяновым, чей контракт с омским клубом действовал ещё один сезон. По информации «Чемпионата», Пьянов вернётся в «Сибирь».
Много новостей приходит в конце апреля из стана «Ак Барса». Казанцы продлили контракты с вратарём Тимуром Биляловым, защитником Алексеем Марченко, форвардами Кириллом Семёновым и Семёном Кошелевым. В свою очередь, Дмитрия Кагарлицкого, Кирилла Петрова, Кирилла Адамчука в «Ак Барсе» в следующем сезоне точно не будет.
«Трактор» объявил о расставании сразу с тремя игроками. Вне Челябинска будут продолжаться карьеры Сергея Калинина, Виктора Антипина и Джека Родевальда. А вот защитник Григорий Дронов подписал с клубом новый контракт, как и нападающий Данила Юртайкин.
«Салават Юлаев» продлил контракты с Хмелевски и Ливо
«Салават Юлаев» официально объявил о продлении контракта с Джошом Ливо, который великолепно вписался в уфимскую команду в прошлом сезоне. Срок соглашения — один год. А вот ещё один лидер «Салавата» Александр Хмелевский, уже ставший своим в столице Башкирии, на днях поставил подпись под трёхлетним соглашением. Прекрасные новости для болельщиков юлаевцев.
Московское «Динамо» объявило о расставании с капитаном Мироновым
В этом году многие клубы не стали ждать 1 мая, и уже 30 апреля начали «бомбить» новостями о сделках со своими свободными агентами. Одна из главных «бомб» — расставание московского «Динамо» со своим капитаном и главным старожилом клуба Андреем Мироновым. Он защищал бело-голубые цвета почти всю свою взрослую карьеру (11 сезонов в КХЛ), но сейчас покидает родную команду. Есть информация, что карьеру Миронов продолжит в «Спартаке». Посмотрим, подтвердится ли она в ближайшие дни.