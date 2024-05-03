«Торонто» уступил в 5 седьмых матчах Кубка Стэнли подряд, только «Оттава» проиграла больше

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и сравняли счёт в серии — 3-3.

Таким образом, судьба серии решится в седьмом матче. Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Торонто» проиграл в пяти решающих матчах серии Кубка Стэнли подряд. Только «Оттава Сенаторз» имеет статистику хуже — она проиграла в шести решающих встречах плей-офф НХЛ подряд.

«Мишки» забирали серию у «Торонто» в седьмых матчах в 1941, 2013, 2018 и 2019 годах. В свою очередь, «Торонто» единственный раз побеждал «Бостон» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ уже 65 лет назад — в 1959 году.