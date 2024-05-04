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Дубль Пуйстолы помог сборной Финляндии победить команду Швейцарии на Чешских играх

Дубль Пуйстолы помог сборной Финляндии победить команду Швейцарии на Чешских играх
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Сегодня, 4 мая, в чешском городе Брно на «Уиннинг Груп-Арене» завершился матч в рамках Чешских игр Евротура, в котором сборная Финляндии обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 3:1.

Еврохоккейтур . Чешские игры
04 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 3
Финляндия
0:1 Пуйстола (Ринделль) – 24:53 (5x5)     0:2 Пуйстола (Пуустинен) – 33:20 (5x4)     0:3 Маттила (Каски) – 48:46 (5x5)     1:3 Ричард – 50:51 (5x5)    

Первая двадцатиминутка завершилась без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго игрового отрезка Патрик Пуйстола с передачи Акселя Ринделля открыл счёт во встрече. Спустя девять минут Патрик Пуйстола с передачи Валттери Пуустинена оформил дубль, удвоив преимущество сборной Финляндии.

На девятой минуте третьего периода Еспер Маттила с передач Оливера Каски забросил третью шайбу в ворота сборной Швейцарии. На 11-й минуте периода Таннер Ричард размочил счёт в игре.

После двух туров Чешских игр сборная Финляндии занимает первое место в таблице, имея в активе шесть очков.

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