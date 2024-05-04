Дубль Пуйстолы помог сборной Финляндии победить команду Швейцарии на Чешских играх

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Сегодня, 4 мая, в чешском городе Брно на «Уиннинг Груп-Арене» завершился матч в рамках Чешских игр Евротура, в котором сборная Финляндии обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 3:1.

Первая двадцатиминутка завершилась без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго игрового отрезка Патрик Пуйстола с передачи Акселя Ринделля открыл счёт во встрече. Спустя девять минут Патрик Пуйстола с передачи Валттери Пуустинена оформил дубль, удвоив преимущество сборной Финляндии.

На девятой минуте третьего периода Еспер Маттила с передач Оливера Каски забросил третью шайбу в ворота сборной Швейцарии. На 11-й минуте периода Таннер Ричард размочил счёт в игре.

После двух туров Чешских игр сборная Финляндии занимает первое место в таблице, имея в активе шесть очков.