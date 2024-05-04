Дубль Пуйстолы помог сборной Финляндии победить команду Швейцарии на Чешских играх

Сегодня, 4 мая, в чешском городе Брно на «Уиннинг Груп-Арене» завершился матч в рамках Чешских игр Евротура, в котором сборная Финляндии обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 3:1.
Первая двадцатиминутка завершилась без заброшенных шайб.
На пятой минуте второго игрового отрезка Патрик Пуйстола с передачи Акселя Ринделля открыл счёт во встрече. Спустя девять минут Патрик Пуйстола с передачи Валттери Пуустинена оформил дубль, удвоив преимущество сборной Финляндии.
На девятой минуте третьего периода Еспер Маттила с передач Оливера Каски забросил третью шайбу в ворота сборной Швейцарии. На 11-й минуте периода Таннер Ричард размочил счёт в игре.
После двух туров Чешских игр сборная Финляндии занимает первое место в таблице, имея в активе шесть очков.
- 4 мая 2024
-
16:39
-
16:11
-
15:53
-
15:42
-
15:25
-
15:02
-
14:44
-
14:25
-
14:11
-
13:49
-
13:35
-
13:20
-
13:17
-
13:10
-
12:55
-
12:45
-
12:34
-
12:20
-
12:15
-
12:08
-
11:55
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
10:53
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:08
-
09:50
-
09:43
-
09:30
-
09:17
-
09:05