«Это безумие, но таков мир». Тренер «Далласа» Дебур — о частых отставках в НХЛ

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался о частых отставках в Национальной хоккейной лиге.

«С конца прошлого сезона было 19 тренерских отставок? Это безумие. Мы тренируем в эпоху, когда все говорят о современных спортсменах, мы выстраиваем отношения, чтобы работать с ними. Как это сделать при таких изменениях? Это всё равно, что пойти на свидание, жениться и развестись до того, как принесут закуски. Я этого не понимаю. Но таков мир, в котором мы живём», — приводит слова Дебура журналист Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 9 мая, стало известно, что главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф был отправлен в отставку после того, как команда вылетела от «Бостон Брюинз» в первом раунде Кубка Стэнли — 2024.