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Орлов и Свечников помогли Гюнцелю забить гол в ворота Шестёркина

Орлов и Свечников помогли Гюнцелю забить гол в ворота Шестёркина
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
1 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Орлов, Свечников) – 10:14 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 28:30 (4x5)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Счёт в матче на 11-й минуте открыл Джейк Гюнцель, которому ассистировали российский защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.

Отметим, ворота «Рейнджерс» защищает россиянин Игорь Шестёркин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Рейнджерс».

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз», а «Каролина» выбила из турнира «Нью-Йорк Айлендерс».

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