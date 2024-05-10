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Орлов и Свечников помогли Гюнцелю забить гол в ворота Шестёркина

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Счёт в матче на 11-й минуте открыл Джейк Гюнцель, которому ассистировали российский защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.

Отметим, ворота «Рейнджерс» защищает россиянин Игорь Шестёркин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Рейнджерс».

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз», а «Каролина» выбила из турнира «Нью-Йорк Айлендерс».