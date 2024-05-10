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Панарин сравнялся с Буре и Войновым по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян

Панарин сравнялся с Буре и Войновым по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Орлов, Свечников) – 10:14 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 28:30 (4x5)     1:2 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 46:25 (5x5)     2:2 Свечников (Ахо, Шей) – 58:24 (6x5)     2:3 Панарин (Трочек) – 61:43 (5x5)    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:1. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, для которого этот матч стал 64-м в плей-офф НХЛ.

По этому показателю он сравнялся с Павлом Буре и Вячеславом Войновым и теперь занимает 36-е место.

Следующей целью Панарина является Валерий Каменский, на счету которого 66 матчей в плей-офф НХЛ.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Панарин принял участие в шести матчах, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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