Панарин сравнялся с Буре и Войновым по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:1. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, для которого этот матч стал 64-м в плей-офф НХЛ.

По этому показателю он сравнялся с Павлом Буре и Вячеславом Войновым и теперь занимает 36-е место.

Следующей целью Панарина является Валерий Каменский, на счету которого 66 матчей в плей-офф НХЛ.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Панарин принял участие в шести матчах, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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